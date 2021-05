Il Tempo - Milan, si osserva la situazione Mkhitaryan

Tra i giocatori accostati al Milan come rinforzo per le prossime sessioni di mercato figura anche il nome di Henrikh Mkhitaryan. L'esterno armeno, autore di una grande stagione personale con la Roma, non è sicuro di rimanere nella capitale il prossimo anno. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Il Tempo' Mkhitaryan potrebbe non proseguire l'avventura a Roma a causa dell'arrivo di Mourinho, tecnico con cui allo United non aveva un rapporto idilliaco. Sul classe 1989 c'è anche l'interesse del Milan.