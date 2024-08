Il tifo rossonero risponde ancora una volta presente: previsti 70mila spettatori domani per Milan-Torino

Negli ultimi mesi il rapporto fra il Milan ed il suo pubblico è stato teso, con il tifo che pretendeva certezze in vista dell'imminente inizio di stagione dopo la preoccupante insofferenza della passata, fra scelte tecniche e di calciomercato. Lasciandola lavorare, la dirigenza rossonera è riuscita a rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca, che domani esordirà in Serie A contro il Torino spinta dall'entusiasmo della sua gente.

Il sold out contro il Monza in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi doveva essere un segno premonitore della bolgia che ci sarà poi domani sera, visto che in occasione di Milan-Torino sono previsti a San Siro 70mila persona.

Si viaggia dunque verso il sold-out, con alcuni tagliando ancora disponibili.

I BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 23 luglio alle 23.59 di giovedì 25 luglio, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 26 luglio e fino a esaurimento posti.