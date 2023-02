Il Torino chiama i tifosi: domani allenamento a porte aperte

Fonte: torinofc.it

A seguito dell'ottenimento nei giorni scorsi di tutti i requisiti necessari per consentire ai tifosi e agli appassionati sportivi l'accesso allo stadio Filadelfia, il Torino Football Club è lieto di comunicare che l'allenamento di domani mattina, martedì 7 febbraio, sarà aperto al pubblico. I tifosi potranno accedere all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia, dalle ore 11.20, per poi prendere posto nella tribuna coperta".