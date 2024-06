Il Torino chiede tantissimo per Buongiorno: siamo sui 45 milioni

La trattativa tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno è iniziata da tempo, tant'è che il club azzurro ha formulato un'offerta da 35 milioni di euro bonus compresi ai granata. C'è anche già stato un incontro tra Conte e il difensore, con il classe '99 che che spiegò all'ex tecnico di Juventus, Inter, Tottenham e Chelsea di essere pronto a lavorare con lui. Cairo però è un osso duro e chiede addirittura 45 milioni tra parte fissa e variabili.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono ancora delle distanze da limare, ma il direttore sportivo Manna, che ha lavorato con Riso e Vagnati, procede con cautela e fiducia. La concorrenza però non manca perché l'Inter ha chiesto tempo, la Juventus è da tempo interessata e la Premier League è un'eventualità sempre da considerare. Quando le pretese diminuiranno però, i partenopei accelereranno.

Un'altra idea è lo svincolato Mats Hummels, difensore tedesco che però è stato proposto anche a Milan, Roma e Maiorca. Un parametro zero che il Napoli tratta da tempo è Mario Hermoso, per il quale la porta è sempre aperta, ma alla condizione che le sue pretese e quelle dell'agente cambino. Infine c'è stato un contatto con il Lecce per chiedere informazioni su Marin Pongracic.