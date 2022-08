Il Tottenham non molla Zaniolo: il ds Paratici pronto all'offerta alla Roma

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'edizione oggi in edicola de Il Tempo parla del possibile futuro di Nicolò Zaniolo e spiega che non si interrompe la corte del Tottenham per il trequartista della Roma. Gli Spurs, tramite il direttore sportivo Fabio Paratici, continuano a tenere vivi i contatti per il nazionale azzurro. Nessuna offerta ufficiale, nessun contatto diretto con Pinto, ma una trattativa che potrebbe accendersi.