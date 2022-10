In cosa deve migliorare Krunic? Il bosniaco: "Arrivare a tirare di più in porta"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In cosa deve migliorare Rade Krunic? Ecco il pensiero dello stesso bosniaco, espresso ai microfoni di Dazn: "Devo arrivare di più a tirare in porta perché forse l’anno scorso ho avuto pochissime occasioni: non puoi fare gol se non tiri in porta. Però sono stato importante per altre cose, per questo il mister mi ha fatto giocare le ultime partite perché aveva meno possibilità di fare gol ma potevo fare le altre cose che mi chiedeva".