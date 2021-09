In Inghilterra non sarà visibile in TV il nuovo debutto di Cristiano Ronaldo con il Manchester Utd

Il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United potrebbe slittare di una settimana a causa della quarantena che lo ha costretto a vivere isolato per cinque giorni nella sua villa di Cheshire a causa delle regole anti-Covid. Secondo The Sun è infatti improbabile che il tecnico Solskjaer possa convocarlo per la sfida contro il Newcastle facendo slittare la sua prima alla sfida contro lo Young Boys in Champions League a metà della prossima settimana, visto che fra quarantena e sosta della nazionale il norvegese avrebbe a disposizione Ronaldo solo venerdì, a ridosso della sfida contro i Magpies. Il portoghese però sarà presente comunque all’Old Trafford e per questo alcuni biglietti per la sfida stanno venendo venduti anche a 2500 sterline l’uno.

Il motivo di questi prezzi altissimi è anche dovuto al fatto che la gara non sarà trasmessa, come tutte quelle delle 15:00, dalla tv in Gran Bretagna. Unico paese assieme a Corea del Nord e Afghanistan a non poter vedere da casa l’eventuale debutto del numero 7 tornato in estate ai Red Devils.