In Milan-Bologna mister Pioli eguaglierà il Mihajlovic rossonero

Il monday night Milan-Bologna metterà faccia a faccia il terzo (341) e il quinto (300) allenatore della Serie A 2020-2021 per numero di panchine. Stefano Pioli, infatti, ha davanti a sé per esperienza soltanto Gasperini (409) e Ranieri (399). Sinisa Mihajlovic, invece, è sopravanzato anche da Giampaolo (315). I due tecnici sono stati avversari in campionato già 10 volte. E con 10 differenti squadre in campo. Cinque per Pioli: ChievoVerona, Lazio, Fiorentina, Inter, Milan. Altrettante per Mihajlovic: Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Bologna. Il bilancio sorride all’attuale rossonero. Non solo.

Mihajlovic non batte il collega da Lazio-Milan 1-3 del 2015-2016, poi ecco 3 sconfitte e, al massimo, 2 pareggi. Da ricordare che milanista e bolognese sono entrambi ex. Pioli in campionato conta 89 panchine rossoblù (27 vittorie, 28 pareggi, 34 sconfitte). Mihajlovic in rossonero si ferma a quota 32 (12 successi, 10 segni X, 9 battute d’arresto). A proposito… in occasione di Milan-Bologna mister Pioli raggiungerà proprio Mihajlovic a 32 panchine di Serie A col Diavolo. Terminiamo segnalando che se per Pioli il rendiconto degli scontri diretto col Bologna in campionato è comunque positivo, per Mihajlovic il Milan è tutt’ora un tabù non avendolo mai battuto nei match con punti in palio.