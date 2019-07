Inesauribile Piatek, si allena anche nel giorno del suo compleanno

Nemmeno una festa sembra poter fermare Piatek. Due giorni fa il polacco ha compiuto 24 anni ma nonostante questo proseguono i suoi allenamenti. Il bomber rossonero si trova attualmente in vacanza ad Ibiza, dove però non sembra voler rinunciare ai suoi esercizi quotidiani. Come mostrato sul suo account Instagram, anche nel giorno del suo compleanno l’attaccante ex Genoa ha passato buona parte della giornata in palestra, ed anche nei due giorni seguenti. Mancano cinque giorni al ritiro rossonero di Milanello, ma l’attaccante sembra essere già più che pronto.