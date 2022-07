Infinito Zlatan. I numeri in carriera del fuoriclasse svedese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia del giorno in casa Milan è il rinnovo di un anno di Zlatan Ibrahimovic che, nonostante i 41 anni, non ha intenzione di smettere nè di giocare nè di vincere. Andiamo a ripercorrere gli incredibili numeri della lunghissima carriera di Zlatan, tra Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg, United e LA Galaxy. In totale, Ibra ha disputato 815 partite e segnato la bellezza di 492 reti. La squadra in cui ha giocato di più è proprio il Milan con cui è arrivato a quattro stagioni e mezza che, con questo prolungamento, diventeranno cinque e mezzo. Con i rossoneri una prima esperienza dal 2010 al 2012, e quella attuale iniziata da gennaio 2020.