Info viabilità per Milan-Roma: l'Atm prolunga di mezz'ora il servizio della M5

In occasione della sfida di questa sera di Europa League tra Milan e Roma, l'ATM (Azienda dei Trasporti Milanesi) ha garantito un servizio più lungo del solito, almeno per quanto riguarda la linea 5 della metropolitana ovvero quella che fa capolinea allo stadio di San Siro. Questo il messaggio di servizio: "Dal pomeriggio le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza.

M1 e M5 chiudono più tardi. Gli ultimi treni di M1 partono alle 00:55 circa da Lotto per Sesto. Gli ultimi treni di M5 partono da San Siro Stadio e da Bignami alle 00:30. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Rho.

Per raggiungere lo stadio scendete a San Siro Stadio sulla M5 oppure a Lotto sulla M1. Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano (aperto fino all’1:30) e lo stadio".