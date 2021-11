Infortunio Calabria, i tempi di recupero restano incerti

Gli esami ai quali si è sottoposto Calabria hanno confermato uno stiramento al polpaccio destro. Come riporta Tuttosport, al Milan preferiscono non esprimersi sulla gravità dell'infortunio e sui tempi di recupero del giocatore. I muscoli del polpaccio, infatti, sono particolarmente delicati e quindi, anche se non dovesse essere grave, Calabria come minimo potrebbe saltare tre settimane. L'obiettivo è ritrovarlo per la sfida al vertice con il Napoli.