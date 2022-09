Infortunio Theo, ipotesi Dest sulla sinistra contro l'Empoli

MilanNews.it

Avrà tempo per riflettere Stefano Pioli su chi schierare al posto di Theo Hernandez contro l'Empoli. Il francese ha saltato la sosta con la nazionale per uno stiramento ed è in dubbio per la trasferta in toscana che avrà luogo il 1° ottobre. La Gazzetta dello Sport ha provato a ipotizzare i possibili sostituti di quello che è stato uno dei due giocatori sempre titolare nel Milan in questo avvio. Tra questi c'è anche Sergino Dest, naturalmente un destro, ma che può essere impiegato anche a sinistra all'occorrenza.