Inizia il calcio alle Olimpiadi. Non solo Cubarsi e Alvarez: tutti i talenti da tenere d'occhio

Due giorni prima della cerimonia di apertura, partono le Olimpiadi del calcio. In campo tutte le 16 partecipanti. Francia e Argentina le favorite, clamorosa l'assenza del Brasile che aveva vinto le ultime 2 edizioni. L'Italia ormai ci ha abituato a non esserci: l'ultima partecipazione risale a Pechino 2008, con l'eliminazione ai quarti di finale per mano del Belgio.

Torneo riservato alle squadre Under 23, che possono avere in lista 3 fuoriquota. Negli anni il torneo è sempre più povero, con sempre più club che impediscono ai loro tesserati di partecipare ai Giochi. Questo perché le Olimpiadi non sono nel calendario internazionale delle partite FIFA e quest'ultima pertanto non può obbligare chi detiene i cartellini dei giocatori a lasciarli andare. Tuttavia non mancherà qualche giocatore di livello. Guardiamo nel dettaglio:

GRUPPO A

La Francia padrona di casa pur avendo tante defezioni per l'opposizione dei club può schierare una squadra di alta qualità: spicca Michael Olise, che solo quest'estate il Bayern Monaco ha strappato al Crystal Palace per 53 milioni. Difficile che il Lipsia si privi di Castello Lukeba, prelevato un anno fa dal Lione. In chiave mercato sono sicuramente da tenere d'occhio Enzo Millot, trequartista 22enne dello Stoccrda e restando nello stesso ruolo sono interessanti Maghnes Akliouche del Monaco e Rayan Cherki del Lione. Interessante Désiré Doué, esterno sinistro d'attacco del Rennes che ha incrociato due volte il Milan nell'ultima edizione di Europa League mentre se si cerca un centrocampista centrale si può puntare su Manu Koné del Borussia Mönchengladbach o il più economico Joris Chotard del Montpellier. In difesa Kilian Sildillia del Friburgo e Adrien Truffert del Rennes possono essere importanti soluzioni per le fasce laterali mentre se si cerca un portiere di grande prospettiva ecco Guillaume Restes, soli 19 anni e già titolare al Tolosa. Nel girone dei bleus ci sono gli Stati Uniti dove è da monitorare l'esterno sinistro a tutta fascia Kevin Paredes, 21 anni del Wolfsburg. Nella Guinea il più interessante è Ilaix Moriba, scuola Barcellona e oggi al Lipsia. Qualche problema caratteriale non lo ha fatto ancora esplodere ma ha ancora 21 anni.

GRUPPO B

L'Argentina può permettersi di schierare un protagonista dei Mondiali vinti in Qatar come Julian Alvarez: è lui la stella più brillante del torneo. Grande curiosità per Claudio Echeverri, che il Man City ha già acquistato lo scorso gennaio e lo lascia maturare fino a fine anno al River Plate. In chiave mercato poteva essere un prospetto. In chiave mercato Cristian Medina (22 anni) ed Ezequiel Fernández (21) sono due mediani di proprietà Boca Juniors che possono finire presto in Europa. La stella del Marocco è Achraf Hakimi che ha il compito di guidare dei giovani connazionali che avranno l'opportunità di mettersi in mostra: ha già un importante valore di mercato il trequartista Bilal El Khannouss del Genk. Stesso ruolo per Eliesse Ben Seghir (19) del Monaco e l'esterno destro Ilias Akhomach del Villarreal. Se si vuole risparmiare qualche milione suggeriamo Amir Richardson (22), centrocampista centrale del Reims.

GRUPPO C

La Spagna non è solo Lamine Yamal. Poteva partecipare a Euro 2024 anche Pau Cubarsì che si deve accontentare delle Olimpiadi. Ha 17 anni e tutto il tempo per giocare i grandi tornei. Samu Omorodion nelle scorse settimane è stato accostato al Milan, l'attaccante di proprietà dell'Atlético Madrid sarà presente ai Giochi. Alex Baena, trequartista del Villarreal, è il più pronto al grande salto e non a caso ha raccolto già 5 presenze con la nazionale maggiore. Nella Repubblica Dominicana spicca il fuoriquota Junior Firpo: si è messo in mostra al Betis, non ha sfondato al Barcellona e col Leeds è sprofondato in Championship. Potrebbe essere un'occasione di mercato per la corsia sinistra. Suggeriamo un nome anche in rappresentanza dell'Uzbekistan, che oltre ad avere il romanista Eldor Shomurodov metterà in vetrina il trequartista 20enne Abbosbek Fayzullaev, che al CSKA Mosca sforna assist in grande quantità segnando anche diversi gol. L'anno scorso è stato votato giocatore uzbeko dell'anno. Le Olimpiadi saranno l'occasione per Mohamed Elneny di trovare squadra. L'ex Arsenal ha 32 anni ed è svincolato.

GRUPPO D

Non c'è il Brasile ai Giochi, ma c'è il Paraguay che è pronto a far vedere al mondo i suoi talenti. Se la nazionale maggiore sta conoscendo una lunga crisi, la luce in fondo al tunnel è vicina grazie a talenti come Julio Enciso, Enso Gonzalez e Diego Gomez. I primi due giocano già in Premier League, al Brighton il trequartista Enciso e al Wolverhampton l'ala Gonzalez. Diego Gomez è invece compagno di squadra di Leo Messi all'Inter Miami e se una italiana cerca una soluzione a centrocampo può essere un giocatore interessante. Fa parte della cara bottega Salisburgo, ma sinonimo di qualità, l'israeliano Oscar Gloukh. Ha solo 20 anni e nell'ultima stagione si è fatto spazio segnando e servendo molti assist. Ottimo anche l'impatto in Champions League, dove ha segnato due reti, una delle quali all'Inter. Per il Mali c'è il 22enne Boubacar Traoré, mediano del Wolverhampton mentre è da tenere d'occhio nel Giappone l'ala sinistra Koki Saito, di proprietà dei belgi del Lommel ma reduce da due anni di prestito in Olanda, allo Sparta Rotterdam, dove ha segnato 10 reti e servito altrettanti assist in Eredivisie.