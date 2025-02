"Inizia un nuovo capitolo...". E poi Santi Gimenez cita la Bibba

"Inizia un nuovo capitolo...". E poi Santi Gimenez, che non ha mai nascosto la sua grande fede, cita un passo della Bibbia per cominciare al meglio la sua nuova avventura in rossonero: "Riponi la tua sorte nel Signore; confida in lui, ed egli agirà. Salmi 37:5".