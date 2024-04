Inizio shock del Milan: i rossoneri non subivano 2 gol nei primi 10' da 7 anni

Terribile uno-due del Sassuolo dopo soli 10 minuti da gioco, prima con Andrea Pinamonti e poi con Armand Lauriente. Un inizio schock che non lo si vedeva da tanto tempo. Per arrivare a un lasso di tempo così breve dobbiamo andare a 7 anni fa, precisamente dal 21 gennaio 2017, Vincenzo Montella allenatore, il Napoli di Maurizio Sarri come avversario. A San Siro i partenopei colpirono con Lorenzo Insigne al 6' e con José Maria Callejon al 9'. Partita riaperta da Juraj Kucka al 37' ma non bastò ai rossoneri per raddrizzare l'incontro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Mondin e Vecchi.

IV UFFICIALE: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Chiffi.