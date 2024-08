Inter, affaticamento muscolare per Lautaro Martinez: salta il Lecce?

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Problemi per Simone Inzaghi: Lautaro Martinez oggi non ha svolto l'allenamento organizzato a San Siro per un risentimento agli adduttori. Il tecnico dell'Inter lo valuterà nelle prossime ore e deciderà quindi se rischiarlo nella gara contro il Lecce di domani sera. Possibile quindi che sia Mehdi Taremi l'attaccante titolare che andrà a comporre la coppia offensiva con Marcus Thuram. (ANSA).