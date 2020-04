Inter, l'ex Toldo sul derby di Champions del 2003: "Sheva mi mandò ko il ginocchio"

Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby più importante giocato, raccontando di essere stato vicino ad un ritorno al Milan, dopo essere cresciuto nel settore giovanile rossonero: "Per peso fu quello più importante che giocai. Uscii dal derby con un ginocchio rotto, perchè Shevchenko segnando mi venne addosso con i tacchetti. Quindi me lo ricordo bene (sorride, ndr). Sì, io crebbi nel settore giovanile del Milan. Dal Milan sono andato a far esperienza prima a Verona, poi Trento, Ravenna e infine Firenze, rimanendo proprietà del Milan. Però in quegli anni c'era un certo Sebastiano Rossi e aveva chiuso la porta a chiunque. Non avevo voglia di far la guerra a Seba e quindi fui ceduto alla Fiorentina. Però un ritorno c'era".