Inter-Milan, 3-0 finale: rossoneri sciuponi, nerazzurri cinici. Finisce l'avventura in Coppa Italia

Sconfitta difficile da digerire, ancora una volta i rossoneri creano parecchio ma non incidono. Continua il problema del gol, ne approfitta un’Inter molto cinica: dopo la doppietta nel primo tempo di Lautaro Martinez ci pensa Gosens (o autogol di Kalulu) a chiuderla. In mezzo tante occasioni per Leao e compagni, e anche un gol annullato a Bennacer. La chiamata di Mariani a malincuore però sembra essere giusta, Kalulu al momento del tiro dell’algerino è in posizione di fuorigioco ed è nel cono visivo del portiere nerazzurro. 3-0 duro ma che evidenzia tutti i problemi dell’ultimo periodo della squadra: venuta a mancare la solidità difensiva la formazione di mister Pioli è stata incapace di rimettere il match sui binari giusti. Milan eliminato dalla Coppa Italia, in finale ci va l’Inter.