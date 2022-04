Inter-Milan, ecco tutte le statistiche più interessanti prima del match

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Inter vs Milan del 19.04.2022 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Dopo un mese e mezzo, arriva il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il risultato dell'andata ha lasciato tutto in bilico, ma con un leggero margine di manovra in più ai rossoneri: infatti, con lo 0-0 del primo marzo, l'Inter non è riuscita a segnare gol in trasferta, che ancora sono considerati in questa competizione, quindi il Milan potrà permettersi qualsiasi risultato di parità con gol, oltre ovviamente a qualsiasi vittoria.

Si giocherà il giorno 19 aprile: finora sono 16 i precedenti in questa data, 7 le vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. C'è anche un precedente in Serie A tra le due squadre milanesi: era nel 2014-15 e finì 0-0. Si giocava a casa dell'Inter, questo è anche l'ultimo precedente in questa data. L'ultima vittoria invece risale alla stagione 2013-14, quando il Milan si impose 3-0 in casa contro il Livorno, con reti di Balotelli, Taarabt e Pazzini. L'ultima sconfitta invece fu interna, contro l'Empoli, per 1-0 (gol di Di Natale). Nessun precedente in Coppa Italia, ma 3 precedenti in Coppa dei Campioni/Champions League, due dei quali contro il Real Madrid.

Impossibile non citare il 5-0 del 1989 (Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Donadoni) nella Semifinale di Ritorno che spianò la strada al trionfo contro lo Steaua Bucarest.

Sarà la sfida n.243 contro l'Inter in totale. Parlando delle partite di Coppa Italia in trasferta, sarà la sfida n.13, finora perfetta parità: 4 vittorie per parte e 4 pareggi. La differenza reti parla rossonero, 14 gol fatti contro i 12 dei nerazzurri. L'ultimo precedente non è buono, fu la vittoria per 2-1 dell'Inter con la punizione al 97' di Eriksen. Il Milan finì quella partita in 10 per l'espulsione di Ibrahimovic. Nelle ultime 4 sfide l'Inter ebbe la meglio per 3 volte. Nel 2000 finì 1-1 ma l'Inter si era imposto per 3-2 all'andata e passò il turno. Nel 1998 vinse l'Inter 1-0 ma fu inutile visto che all'andata il Milan vinse 5-0.

L'ultima vittoria esterna in Coppa Italia è il 3-0 con cui il Milan si impose nel febbraio 1993, con doppietta di Papin e gol di Gullit.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Due le espulsioni a giocatori rossoneri in derby esterni di Coppa Italia: oltre al già citato Zlatan nella scorsa stagione, toccò anche a Tassotti nel 1995.

All'Inter una sola espulsione in derby giocati in casa: Colonnese nel 1998.

La doppietta di Papin è l'unica marcatura multipla nella storia dei derby di Coppa Italia giocati in casa dall'Inter.

Per Pioli sarà la sfida n.8 all'Inter. Due vittorie (entrambe in trasferta), due pareggi e tre sconfitte di cui due in trasferta finora.

Pioli è stato anche allenatore nerazzurro, e ha vissuto dei derby da avversario in due occasioni, entrambe finite in parità.

Arbitrerà ancora una volta Maurizio Mariani di Aprilia: sarà la 15ma partita alla direzione del Milan, finora 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Anche due derby tra i precedenti, l'Inter-Milan 1-2 nella Serie A 2020-21, con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic e gol di Lukaku, e proprio la semifinale di andata, terminata 0-0.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)