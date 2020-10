Inter-Milan, Il Messaggero: "L'ombra del Covid sul derby più anomalo di sempre"

"Inter-Milan all'ombra del Covid", si legge questa mattina nelle pagine interne del quotidiano Il Messaggero: "San Siro apre le porte al derby più anomalo di sempre". Prima la positività di Duarte, poi quella di Ibra: "Su questo derby già da fine settembre si è abbattuto il timore del Coronavirus". Ad oggi l'Inter ha sei casi in rosa: Bastoni (che ieri si è negativizzato ma resta indisponibile), Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young. Il Milan, invece, non avrà a disposizione per lo stesso motivo né Duarte né Gabbia.