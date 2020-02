Inter-Milan, le quote del match: neroazzuri favoriti, Lukaku quotato come primo marcatore

In avvicinamento all'atteso derby di questa sera tra Inter e Milan, diamo uno sguardo alle quote del match. I bookmakers, in particolare, nonostante la particolarità della partita danno per favorita l'Inter con una quota di 2,00 volte la posta. L'eventuale pareggio, invece, è dato a 3,40 mentre il successo rossonero è quotato a 4,00. Per quanto riguarda le quote del primo marcatore, in particolare, appare favorito Lukaku dato a 2,25, poi Ibrahimovic dato a 3 volte la posta e successivamente Sanchez (3,25) e Leao (3,50).