Inter-Milan, le quote della sfida del derby di Milano

Il Milan non può fallire, ma è l'Inter a giocare da favorita nel derby. La sfida di domani vede il successo nerazzurro a 1,80 su Snai, contro il 4,25 rossonero, che devono recuperare ai cugini 4 punti in classifica, pur avendo una partita in più. Il segno 'X' vale 3,75. Con in campo i due migliori attacchi del campionato, prevale l'Over a 1,63, rispetto all'Under proposto a 2,15. Il risultato dell'andata, 1-1, è il più probabile, in quota a 7,75, con l'1-2 rossonero a 15. L'Inter spera nella vena realizzativa di Lautaro, in quota 2,25; si gioca a 3,50 un nuovo gol di Calhanoglu. In casa Milan da tenere d'occhio Giroud, offerto a 3,50, e Kessiè, a 4,00.