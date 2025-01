Inter-Milan sarà anche derby di mercato: gli occhi delle milanesi su Ricci e Nico Paz

Inter-Milan non sarà solo derby sul campo. Domani alle 20 la squadra di Simone Inzaghi e quella di Sergio Conceiçao scenderanno in campo a Riyad per contendersi il primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa Italiana. Una partita attesa, da sempre molto combattuta e che ancora una volta vale la vittoria di una coppa. La stracittadina della Madonnina non sarà solo sul terreno di gioco ma anche in sede di mercato visto che, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, entrambe le formazioni sarebbero interessate a Nico Paz e a Samuele Ricci.

La situazione di Ricci

Per quanto riguarda il centrocampista del Torino, il Milan sarebbe sempre in pole. Il club di via Aldo Rossi lo corteggia da tempo e a fine stagione potrebbe essere un innesto importante da inserire nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese. D'altro canto i nerazzurri però devono fare i conti con la possibile partenza in mezzo al campo di Davide Frattesi ed ecco che il calciatore della Nazionale italiana può tornare utile.

Nico Paz, talento del Como

Sul fronte Nico Paz invece ci sarà da trattare col Real Madrid, visto quasi certamente le Merengues faranno valere il proprio diritto di ricompra dal Como. L'Inter è alla ricerca di un giocatore di talento da inquadrare nel 3-5-2 di Inzaghi al posto di Mkhitaryan. Ma anche il Milan potrebbe inserirlo nel 4-2-3-1 di Conceiçao dietro le punte e con meno compiti difensivi.