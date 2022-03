Inter, problemi per Brozovic e De Vrij: per entrambi si tratta di affaticamento al polpaccio

MilanNews.it

L’Inter di Simone Inzaghi, oltre che con l’amara eliminazione subita contro il Liverpool, deve fare i conti anche con i problemi fisici che hanno colpito nel corso del match di ieri sera Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij. Per entrambi si tratta di affaticamento al polpaccio, destro per il croato e sinistro per l’olandese. I due calciatori, come scrive La Gazzetta dello Sport, verranno sottoposti a controlli nelle prossime ore e saranno da valutare per la sfida di domenica sera con il Torino.