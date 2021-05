Inter, Zhang taglia gli stipendi e la squadra dice di no: nessuna disponibilità dai calciatori

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro dell'Inter. "Zhang taglia stipendi e premi, la squadra dice no", scrive il quotidiano. Il presidente interista ha annunciato l'austerity con taglio dei costi in vista della prossima stagione del 10-15% ma chiederà alla squadra e ai dirigenti di rinunciare a uno-due mesi di stipendio e ai premi Scudetto, singoli, inseriti nei contratti. Alla squadra è già arrivata la voce della volontà del club e in tanti non sono d'accordo. A breve, forse già lunedì, il presidente parlerà ai calciatori ma potrebbero arrivare delle scosse di terremoto. Da parte dei giocatori, infatti, non ci sarebbe la voglia di rinunciare ad alcunché: al momento non ci sarebbero segnali per un accordo complessivo per tutto l'organico.