International Champions Cup 2019, il post Milan delle squadre avversarie

Il Milan ha avuto ottimi momenti di gioco contro le tre squadre affrontate a Kansas City, Foxborough e Cardiff tra fine luglio e primi giorni di agosto. Tre grandi squadre, spesso affrontate nella storia nelle gare decisive di Champions League. Le partite di ICC sono state tutte equilibrate e competitive. Contro avversari forti e più avanti nella condizione, visto che la stagione ufficiale del Bayern Monaco è iniziata il 3 agosto, quelle del Benfica domenica 4 e dei Red Devils domenica 11, mentre il Milan scenderà in campo domenica 25 agosto alle 18.00 a Udine. A dare ulteriore valore, alle prestazioni rossonere ci sono i risultati ottenuti nelle gare successive, le prime ufficiali della stagione, da parte delle squadre allenate da Lage, Kovac e Solskjaer. Il Benfica, in particolare. La squadra di Lisbona ha segnato 10 gol in due partite. Le "aquile" portoghesi hanno battuto 5-0 lo Sporting Lisbona nella finale-derby di Supercoppa del Portogallo, ma non si sono fermate. Nella prima giornata di campionato, altra manita da parte del Benfica: ai danni del Paços Ferreira allo stadio Da Luz di Lisbona. Una settimana dopo l'amichevole brillantemente disputata dal Milan a Cardiff, il Manchester United ha fatto irruzione nella stagione ufficiale con un fragoroso 4-0 sul Chelsea. A Old Trafford, l'esordio in Premier League dei Red Devils ha messo a nudo le attuali difficoltà difensive del Chelsea, atteso peraltro dalla finale di Supercoppa Europea contro il Liverpool. Molto importante la prestazione dei padroni di casa, per i quali non tutti avevano pronosticato un avvio così importante. L'unica squadra che si è misurata con il Milan in ICC e che ha perso all'esordio, è stata il Bayern Monaco. La squadra tedesca, nonostante l'ottima prestazione di Coman che era apparso in condizione già contro i rossoneri, ha perso la DFL Supercup, la Supercoppa di Germania, per 2-0 contro il Borussia Dortmund che aveva conteso ai bavaresi il titolo tedesco nella scorsa stagione. Dopo l'amichevole di Cesena del prossimo 17 agosto, toccherà anche al Milan iniziare a misurarsi con le gare ufficiali della nuova stagione.