Invasione di campo in Maiorca-Barça, condanna ufficiale de LaLiga: "Commesso reato penale"

Comunicato ufficiale de LaLiga per condannare l'invasione di campo compiuta ieri al Visit Mallorca Estadi di Palma di Maiorca. "L'invasore - si legge - non indossava una maschera o guanti quando è entrato in campo, ha disobbedito agli ordini del personale di sicurezza e ha infranto le leggi sulla sicurezza sanitaria in atto a causa della pandemia di Coronavirus. Queste azioni costituiscono un reato e mettono a repentaglio la salute di tutti e l'integrità della competizione", la dura critica al tifoso di origini francesi che è riuscito a entrare sul terreno di gioco nonostante le porte chiuse e il rigoroso protocollo di sicurezza per fotografarsi col suo idolo Lionel Messi.