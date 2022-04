Investcorp-Milan, trattativa seguitissima nella regione MENA

MilanNews.it

L’opinione pubblica del Golfo sta vivendo con estremo interesse la trattativa che porterebbe il fondo Investcorp (coadiuvato da Mubadala) all’acquisizione delle quote societarie del Milan. Stando a quanto ci risulta, infatti, le più autorevoli testate giornalistiche e trasmissioni televisive arabe stanno riportando con insistenza le notizie che sono arrivate nella giornata di ieri da Reuters.

Una trattativa, quindi, che sta facendo clamore in tutto il mondo mediorientale, non dimenticando che il Milan è una delle squadre più seguite in questa zona geografica. Basti pensare che la squadra rossonera ha potuto contare su un seguito di quasi 500mila persone - nella regione MENA (Middle East and North Africa, ndr) - durante le partite (per un complessivo di quasi 15 milioni da inizio stagione). Un altro dato d’analisi è quello legato al bacino di fans che il club di via Aldo Rossi ha negli Emirati Arabi Uniti: un abitante su quattro, infatti, è tifoso o simpatizzante del Milan (circa 2,5 milioni di abitanti su 9,89 complessivi).

Numeri che hanno fatto drizzare le antenne ai maggiori investitori del Golfo Persico. Ma non è tutto. Perché le alti classi della politica araba sono state particolarmente colpite dall’immensa influenza del club all’interno dei paesi della Penisola dopo le due visite del Milan (la prima, a febbraio, di natura finanziaria e la seconda, pubblicitaria, a marzo), con il club che è tornato prepotentemente sotto le luci della ribalta dopo diversi anni.

Come abbiamo riportato questa mattina con i retroscena del nostro Pietro Mazzara, i primi contatti di approccio sono nati più di un mese fa, ma il forte effetto di un imponente evento internazionale come l’Expo ha dunque spinto gli investitori a prendere in mano, sul serio, la trattativa (arrivando ad ottenere l’esclusiva con Elliott). Non dimenticando che nel Golfo il Milan può vantare collaborazioni di lusso con aziende del calibro di Emirates, SIRO e Jeeny, nonché la partnership proprio con l’esposizione di Dubai.