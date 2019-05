Inzaghi lontano dalla Lazio: poche garanzie tecniche e la corte del Milan

Stando a quanto riferito da LaLazioSiamoNoi.com, Simone Inzaghi si starebbe allontanando sempre più dalla Lazio. Il tecnico biancoceleste non avrebbe ricevuto garanzie tecniche a livello di rosa (potrebbero partire diversi pezzi da 90) e non mancherebbero le offerte, in primis quella del Milan. Le voci sono sempre più forti, tanto che Filippo Inzaghi, in dialogo con Maldini, è il primo a spingere per un futuro del fratello a Milano.