Islanda-Francia, Nkunku pareggia con un super gol
Gol bellissimo di Nkunku al minuto 63 di Islanda-Francia quando il punteggio era ancora di 1-0. Palla lunga sul lato sinistro del campo, il rossonero è scattato velocemente, ha controllato puntando l'area, è entrato dai sedici metri dal lato sinistro e ha scaraventato in porta un destro secco e imparabile che si è insaccato a fin di palo. Veramente un gol di pregevole fattura. Qualche minuto dopo Mateta ha completato la rimonta col gol del 2-1.
FORMAZIONI UFFICIALI
ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson. A disposizione: Anderson, Baldrusson, Bjarkason, Einarsson, Gunnarsson, Helgason, Hlynsson, Thordarson, Thorsteinsson, Valdimarsson.
Allenatore: Gunnlaugsson.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecan, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Koné; Olise, Mateta, Nkunku. A disposizione: Akliouche, Chevalier, Coman, Ekitiké, Malo Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Pavard, Rabiot, Samba, K.Thuram.
Allenatore: Deschamps.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan