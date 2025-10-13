Islanda-Francia, Nkunku pareggia con un super gol

Gol bellissimo di Nkunku al minuto 63 di Islanda-Francia quando il punteggio era ancora di 1-0. Palla lunga sul lato sinistro del campo, il rossonero è scattato velocemente, ha controllato puntando l'area, è entrato dai sedici metri dal lato sinistro e ha scaraventato in porta un destro secco e imparabile che si è insaccato a fin di palo. Veramente un gol di pregevole fattura. Qualche minuto dopo Mateta ha completato la rimonta col gol del 2-1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson. A disposizione: Anderson, Baldrusson, Bjarkason, Einarsson, Gunnarsson, Helgason, Hlynsson, Thordarson, Thorsteinsson, Valdimarsson.

Allenatore: Gunnlaugsson.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecan, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Koné; Olise, Mateta, Nkunku. A disposizione: Akliouche, Chevalier, Coman, Ekitiké, Malo Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Pavard, Rabiot, Samba, K.Thuram.

Allenatore: Deschamps.