Italdonne, Linari: "Battere Moldova e Romania per i Mondiali. Fondamentale qualificarci di nuovo"

Nella giornata di oggi dal ritiro di Coverciano Elena Linari, colonna della difesa dell'Italia Femminile, ha parlato in vista del doppio incontro con Moldova, venerdì 2 settembre in trasferta, e Romania, martedì 6 in casa, che possono aprire le porte del prossimo Mondiale alle azzurre: “Dobbiamo vincere queste due partite che rimangono nel girone di qualificazione, contro Moldova e Romania per non lasciarci sfuggire l’opportunità di qualificarci direttamente al Mondiale, senza passare da eventuali playoff. - conclude Linari come si legge sul sito della FIGC - Partecipare alla seconda fase finale di una Coppa del Mondo sarebbe fondamentale da un punto di vista di campo e per il bene di tutto il movimento”.