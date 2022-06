MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tonali per squalifica, Florenzi per un'operazione programmata da mesi non legata al calcio, Pobega per un leggero infortunio: tre dei quattro rossoneri facenti parte del gruppo della Nazionale Italiana non saranno a disposizione di Roberto Mancini per la sfida di martedì alla Germania.