Italia al Barbera di Palermo per lo spareggio Mondiale? Oggi la decisione. Bologna l'alternativa

Palermo si candida come sede di Italia-Macedonia del Nord, primo playoff mondiale del 24 marzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come oggi - allo stadio Barbera - ci sarà l'ultimo sopralluogo: se sarà positiva la risposta del campo, la FIGC annuncerà la sede. In caso contrario - si legge - toccherà a Bologna, l'alternativa più credibile, pronta a subentrare e sede recente di Italia-Repubblica Ceca 4-0 prima dell'Europeo.

Bilancio favorevole. Il bilancio dell’Italia a Palermo è estremamente favorevole: in 15 partite sono arrivate 13 vittorie, un pari in amichevole e una sola sconfitta, nel 1994, con la Croazia (1-2), per le qualificazioni a Euro 96, ma poi gli azzurri andarono lo stesso in Inghilterra. Con 16 partite Palermo raggiungerebbe Londra tra le città che hanno ospitato più spesso gli azzurri, all’8o posto di questa classifica, preceduta proprio da Bologna con 22 gare. Al vertice Roma (63) e Milano (59).