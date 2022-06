Italia, anche Calabria ha fatto fatica ieri: nonostante ciò è fra i meno peggio

MilanNews.it

Nella disfatta per 5-2 dell’Italia subita ieri contro la Germania in terra tedesca, non si è salvato nemmeno Davide Calabria. Il terzino del Milan, per quasi tutti i quotidiani e i siti, ha preso 5 in pagella. Nonostante ciò risulta essere uno dei meno peggio in campo. Questo il commento della redazione di TMW alla sua partita: “Perde qualche pallone in uscita, regalando il contropiede agli avversari. Non sui livelli del Milan, forse nemmeno aiutato dai compagni”.