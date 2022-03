Italia, Belotti ha convinto Mancini. Permane il dubbio Balotelli

MilanNews.it

L'infortunio è oramai alle spalle e Andrea Belotti si è ripreso il Torino. Ma non solo. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il capitano granata avrebbe già convinto il ct Roberto Mancini a inserirlo nella lista dei giocatori da convocare per i playoff che l'Italia dovrà affrontare la prossima settimana per non fallire la qualificazione al secondo Mondiale consecutivo. Venerdì mattina, scrive il quotidiano, Belotti riceverà la convocazione così come il suo alter ego azzurro Ciro Immobile.

Gli altri attaccanti - Detto dei due bomber di Lazio e Torino il parco attaccanti dovrebbe essere completato dal tandem del Sassuolo composto da Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Infine permane il dubbio legato a Mario Balotelli.

Mancini sarebbe, infatti, tentato di dare una nuova occasione a SuperMario dopo lo stage di fine gennaio, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Soprattutto a causa del rapporto complicato che l'attaccante ex Inter e Milan ha con i senatori dello spogliatoio. L'alternativa, infine, potrebbe essere rappresentata da Joao Pedro del Cagliari.