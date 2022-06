Italia, Biraghi out: il terzino lascia il ritiro di Coverciano

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Anche Cristiano Biraghi si aggiunge alla lista dei giocatori che lasciano il ritiro della Nazionale. Il capitano della Fiorentina è stato fermato da un problema che lo costringe a lasciare Coverciano. Dal clan azzurro non hanno specificato la natura dell'infortunio se non che il difensore è indisponibile per gli ultimi due impegni dell'Italia dell'11 e del 14 contro Inghilterra e Germania validi per la Nations League. Impegni per i quali a questo punto il ct Mancini può contare su un gruppo di 31 giocatori, compresi i giovani. (ANSA).