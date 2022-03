Italia-Bosnia U21, Colombo titolare in attacco assieme a Yeboah e Vignato

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 17:39, presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, ci sarà il calcio d'inizio del match Italia e Bosnia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei U21. In campo dal primo minuto ci sarà Lorenzo Colombo, attaccante in forza alla SPAL in prestito dal Milan, schierato in un attacco dinamico con Yeboah e Vignato.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata; Rovella, Esposito, Fagioli; Colombo, Yeboah, Vignato.

Allenatore: Nicolato.

BOSNIA U21 (4-3-3): Cetkovic; Dejanovic, Milojevic, Barisic, Nikic; Basic, Savic, Begic; Hasic, Lukic, Savic.

Allenatore: Starcevic.