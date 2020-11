Fermi i campionati, è ora il tempo delle nazionali e in questo senso anche dell'Italia. Gli azzurri questa sera saranno impegnati nell'amichevole con l'Estonia e in particolare sarà presente tra i titolari un rossonero. Tra gli 11 scelti dal duo Mancini-Evani, infatti, figura Sandro Tonali. In panchina, invece, gli altri milanisti ovvero Donnarumma e Calabria.