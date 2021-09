Italia Femminile, Bertolini: "Contro la Croazia farò qualche cambio"

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, si è così espressa alla vigilia della sfida contro la Croazia di oggi, ore 17:30 diretta su Rai2, seconda gara delle qualificazioni al Mondiale 2023: "Contro la Moldova l’atteggiamento è stato ottimo, domani però dovremo cercare di essere meno leziose contro una squadra molto fisica e aggressiva come la Croazia che ha anche buone individualità. Le ragazze dovranno approcciare la gara nel modo giusto, giocando con concretezza e senza frenesia. Non sentiamo la pressione di dover vincere a tutti i costi, lo vedo come un aspetto positivo perché significa che stiamo crescendo e che tutti si aspettano sempre il massimo da noi. Per entrare nell’élite mondiale dovremo essere brave a gestire queste situazioni. Le gare di settembre sono sempre particolari perché la condizione non è ancora ottimale e capitano questi piccolo infortuni. Domani, anche alla luce dell’assenza di Manuela, farò qualche cambio rispetto all’esordio. La fatica si farà sentire, quello che conta contro un avversario così preparato fisicamente non è solo la formazione iniziale, ma anche le cinque ragazze pronte a subentrare per dare una mano alla squadra".