Italia Femminile, Bertolini: "Il ritorno è stato un po' travagliato ma stiamo bene"

Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha parlato a Sky Sport dopo il rientro, molto travagliato, dal Portogallo, dove la squadra era impegnata nell'Argarve Cup: "Il ritorno è stato un po' travagliato, ogni giorno le cose cambiano molto velocemente, dovevamo partire ieri mattina alle 9 ma poi sono stati chiusi gli aeroporto. Siamo andati in Spagna ma anche lì è stato un problema, il nostro aereo è stato l'ultimo a partire".

La Juventus vi ha aiutato a rientrare?

"Sinceramente non lo so, non ho seguito gli aspetti organizzativi. Eravamo in coordinazione con la Federazione. Noi stiamo tutte bene, di fatto abbiamo fatto una quarantena in Portogallo, visto che eravamo sole nel centro sportivo".