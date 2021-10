Italia Femminile, Bertolini: "Le ragazze sono state brave, ma dobbiamo sprecare meno occasioni"

Batte anche la Croazia la Nazionale Femminile, che sta proseguendo al meglio il cammino di qualificazione ai prossimi mondiali. Dopo la vittoria per 3-0 sulle croate, ecco il commento di mister Milena Bertolini: "Le ragazze son state brave, hanno avuto un bell'atteggiamento e un bell'approccio, anche se dispiace aver concretizzato meno di quanto abbiamo creato: su questo dobbiamo migliorare, anche se ripeto che l'atteggiamento è stato quello giusto. Non voglio però vedere momenti di adeguamento come quello visto ieri, in campo internazionale non possiamo permettercelo". Conclude: "Ora ci attende una settimana importante, prima c'è comunque la sfida alla Lituania: serve partire dall'atteggiamento visto con la Croazia, andremo su un campo ostico, con situazioni ambientali e atmosferiche un po' particolari".