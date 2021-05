Italia Femminile, convocate 35 azzurre per le due amichevoli di giugno

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sono 35 le azzurre convocate dalla ct Milena Bertolini per le due amichevoli che la Nazionale Femminile giocherà a giugno. L'unica novità riguarda la centrocampista del Sassuolo Martina Tomaselli, alla prima convocazione. La squadra si radunerà la sera di sabato 5 giugno presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dove il giorno dopo inizierà la preparazione con una doppia seduta di allenamento. A due mesi dall'ultimo appuntamento - la doppia sfida amichevole contro l'Islanda giocata ad aprile sul campo "Enzo Bearzot" - la Nazionale Femminile torna in campo per le ultime due gare della stagione. Le Azzurre affronteranno il 10 giugno i Paesi Bassi allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara (ore 17.30 - diretta Rai 2), e il 14 saranno ospiti dell'Austria al "Wiener Neustadt Arena" di Wiener Neustad (ore 16.30 - diretta Rai 2), una cittadina a mezz'ora di auto da Vienna. Continua, dunque, il percorso di avvicinamento a Euro 2022. Dopo la netta vittoria contro Israele e la gioia per aver centrato l'obiettivo, l'Italia si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Le Azzurre, infatti, a settembre inizieranno il cammino nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2023. Sono 17 i precedenti con i Paesi Bassi e i numeri sono a favore dell'Italia: cinque pareggi, 4 vittorie degli avversari e ben otto della Nazionale Femminile: l'ultimo incontro risale ai Mondiali 2019, quando i Paesi Bassi vinsero 2-0 ed eliminarono ai quarti la squadra di Milena Bertolini. I precedenti con l'Austria sono invece quattro, tre vittorie azzurre e un pareggio, quello del 7 marzo 2016 in una gara amichevole finita 0-0, ultima sfida tra le due nazionali. (ANSA).