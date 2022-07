Italia Femminile, giovedì si torna in campo per la sfida contro l'Islanda

MilanNews.it

Dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita contro la fortissima Francia, l’Italia di Milena Bertolini tornerà in campo giovedì 14 luglio alle ore 18.00 per affrontare l’Islanda. La squadra isolana è sicuramente più alla portata per le italiane, rispetto a quando non lo fossero le transalpine. Le azzurre hanno la necessità di trovare la vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno.