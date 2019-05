Italia femminile, nel 3-1 alla Svizzera in gol anche la rossonera Sabatino

L’Italia femminile si presenterà ai Mondiali con una bella e rotonda vittoria in amichevole contro la Svizzera, numero 15 del Ranking FIFA. Un risultato che sta anche stretto, per il volume di gioco creato, alle azzurre di Milena Bertolini che trovano la rete nel primo tempo con Aurora Galli e nella ripresa con Cristiana Girelli e Daniela Sabatino. Un risultato che dà ulteriore fiducia alla truppa azzurra in vista dell’esordio contro l’Australia del 9 giugno prossimo.

Nel primo tempo a dominare sono le ragazze di Bertolini che sfiorano il gol già nei primi dieci minuti con Girelli prima, palla di poco a lato, e Cernoia poi, traversa su punizione dalla destra. La Svizzera fatica a reagire e si espone alle iniziative azzurre che vanno ancora vicine alla rete in un altro paio di occasioni prima della mezzora quando un lancio in profondità innesca Galli, caparbia e fortunata nel vincere due rimpalli prima di trovare il varco giusto per spedire la palla in fondo alla rete. Nel finale altra traversa colpita dall’Italia con Bonansea al termine di un’azione manovrata. Unica nota dolente l’infortunio del terzino Guagni, botta al costato in uno scontro di gioco, costretta a uscire dal campo nel finale del primo tempo.

Nella ripresa, oltre la solita girandola di cambi, il copione non cambia molto – anche se alle elvetiche viene annullato il gol del pareggio per netto fuorigioco – con l’Italia che attacca e all’ora di gioco trova il raddoppio grazie a una zampata di Cristiana Girelli su perfetto cross dalla sinistra di Giugliano. Al 78° è Bonansea a sfiorare la rete con Thalmann brava però ad anticipare l’attaccante azzurro e mettere il pallone in corner. All’82° arriva però la rete delle elvetiche che riapre la gara: angolo dalla destra e sponda aerea di Mauron per Reuteler che appostata dentro l’area piccola e libera da marcature è brava e svelta a girare in rete battendo Giuliani. Nel finale arriva però il tris dell’Italia con Bonansea che scappa via sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove l’accorrente Daniela Sabatino al volo da due passi ristabilisce le distanze con la Svizzera.