Italia, Gattuso: "Play off non scontati, non scherziamo col fuoco"
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Domani ci giochiamo tanto. I play off non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco". Lo ha detto Rino Gattuso, ct dell'Italia, alla vigilia della partita in Estonia, per le qualificazioni ai Mondiali. "Finche' la matematica non ci dice che siamo agli spareggi, non mi fido - ha aggiunto Gattuso - Sembra tutto facile, ma ai play off non ci siamo ancora. Questo lo sappiamo bene, i giocatori e io. Non guardiamo al risultato di Norvegia-Israele, domani ci giochiamo tanto. Dobbiamo fare punti". (ANSA).
