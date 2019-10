Italia-Grecia, le formazioni ufficiali: Donnarumma unico rossonero titolare

Roberto Mancini e John van 't Schip hanno diramato le proprie scelte per Italia-Grecia, in programma stasera all'Olimpico di Roma. Tra i rossoneri solo Donnarumma titolare, Romagnoli invece in panchina. Ecco le formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris.