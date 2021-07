Italia, il 12 novembre si torna a Roma per le qualificazioni a Qatar 2022: sarà sfida alla Svizzera

Dopo aver ospitato i tre incontri dell'Italia per la fase a gironi di Euro2020, lo Stadio Olimpico di Roma accoglierà nuovamente gli azzurri. Come comunicato dalla FIGC, la nazionale italiana scenderà in campo nell'impianto della capitale il prossimo 12 novembre, in occasione del match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 in programma con la Svizzera, già affrontata e battuta durante l'Europeo vinto dagli uomini di Mancini.