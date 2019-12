Italia, il calendario completo degli azzurri a Euro2020

Manca sempre meno all'attesissimo Euro2020, l'europeo itinerante a cui l'Italia di Roberto Mancini prenderà parte da imbattuta nel girone di qualificazioni. Della selezione azzurra fanno parte anche alcuni rossoneri tra cui Romagnoli e Donnarumma che cominceranno la loro avventura europea, con il resto della squadra, il 12 giugno allo Stadio Olimpico. A tal proposito è stato reso noto il calendario completo della nazionale azzurra nell'Europeo:

12.06, ore 21 Turchia-Italia

17.06, ore 21 Italia-Svizzera

21.06, ore 18 Italia-Galles

Per quanto riguarda invece la fase ad eliminazione l'Italia, in caso di passaggio del turno da prima del girone, affronteranno il 27 Giugno a Londra la seconda classificata del girone C (Olanda, Ucraina, Austria e la vincente del playoff Lega D/A). In caso di qualificazione come seconda del girone, invece, gli azzurri affronteranno ad Amsterdam la vincitrice del gruppo B (Danimarca, Finlandia, Belgio e Russia). In caso invece di qualificazione come miglior terza, l'ultima possibilità rimasta, l'Italia potrebbe affronatre la vincente del già citato girone B oppure del girone E (Spagna, Svezia, Polonia e la vincente del playoff lega B).