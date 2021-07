Italia-Inghilterra, paura per Maguire: il padre vittima dei teppisti, due costole rotte

Harry Maguire ha parlato al Sun in merito ai fatti avvenuti a Wembley nel corso di Italia-Inghilterra. Il padre del giocatore è stato coinvolto suo malgrado nel parapiglia causato dai tifosi, alcuni dei quali entrati allo stadio senza biglietto facendo carica e sfondando alcune transenne. Proprio Maguire Sr. è stato calpestato dai teppisti ed è finito in ospedale, con due costole rotte e problemi respiratori: "È stato spaventoso" ha dichiarato il difensore, che ha giocato la finale segnando anche un rigore. "Ho visto molti video e ho parlato con papà e la mia famiglia. Sono contento che i miei figli non siano andati alla partita e spero che si possa imparare da questa esperienza, assicurandoci che ciò non accada di nuovo".